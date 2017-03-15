版本:
中国
债券 | 2017年 3月 15日 星期三 21:27 BJT

美国数据：上周抵押贷款申请指数升至去年11月以来最高--MBA

路透纽约3月15日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示，上周抵押贷款申请活动升至近四个月最高水平，即便30年期借贷成本跳升至近三年最高。

MBA表示，3月10日止当周抵押贷款申请指数较前一周上升3.1%至418.1。这是11月18日当周以来最高，当时指数为460.30。

30年期固息抵押贷款利率平均为4.46%，较前一周上涨10个基点，为2014年4月以来最高。

MBA再融资申请活动指数升4.1%至1,413.3。

美国抵押贷款申请活动互动图表：tmsnrt.rs/1SQgDJa (完) (编译 母红；审校　刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐