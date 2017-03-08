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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 12:18 BJT

路透基点：兆恒水电重返贷款市场，寻求1.1亿美元三年期贷款--TRLPC

    路透香港3月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，兆恒水电股
份有限公司正寻求1.1亿美元三年期定期贷款。该公司近三年前曾涉足离
岸银团贷款市场。
    
    摩根士丹利是该笔贷款的协调行，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利
率(Libor)加码425个基点。
    
    承贷3,000万美元或以上的银行，获得牵头行头衔、180个基点的前端
费；承贷2,000-2,900万美元的银行，获得主办行头衔、150个基点的前端
费；承贷1,000-1,900万美元的银行，获得安排行头衔、120个基点的前端
费。
    
    所筹资金将用于包括再融资和运营资本等一般公司用途。
    
    兆恒水电曾在2014年4月筹集1.615亿美元的三年期银团贷款，摩根士
丹利是牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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