路透基点：四维图新完成1.1亿欧元的首笔境外贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月23日 - 汤森路透旗下基点根据公司声明及消息人士说法报导，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新已经完成1.1亿欧元(1.21亿美元)三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
法国巴黎银行是四维图这一首笔境外贷款的唯一牵头行兼簿记行，另外吸引了六家银行加入此笔贷款。
公司于4月26日提交的一份文件中表示，其他参贷银行包括中国银行澳门分行、中信银行(国际)、招商银行香港分行、中国民生银行香港分行，中国工商银行阿姆斯特丹分行，以及上海浦东发展银行香港分行。
贷款最高综合收益为296.9个基点，利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码250个基点，保底利率为0%，平均贷款年限为2.45年。
借款人是四维图新去年11月设立的全资特殊目的公司Siwei Investment (HK) Co Ltd，四维图新是担保方。
Siwei Investment (HK)成立了一家名为SIWAY Cooperatief UA的合资公司，这家合资公司已经在12月26日同意收购欧洲数字地图公司HERE International 10%的股份。
中国互联网巨擘腾讯控股全资拥有的Oriental Power Holdings Ltd，以及新加坡政府投资公司(GIC)旗下的Rocco Ventures Pte Ltd，为该合资公司的其他合作伙伴。
公司声明同时指出，四维图新在Siwei Investment (HK)的持股以及后者在上述合资公司的持股均作为贷款的担保。
腾讯通过一投资基金，持有四维图新11%的股份。(完) (编译 张明钧; 审校 汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为