路透基点：四维图新完成1.1亿欧元的首笔境外贷款--TRLPC

路透5月23日 - 汤森路透旗下基点根据公司声明及消息人士说法报导，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新已经完成1.1亿欧元(1.21亿美元)三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。

法国巴黎银行是四维图这一首笔境外贷款的唯一牵头行兼簿记行，另外吸引了六家银行加入此笔贷款。

公司于4月26日提交的一份文件中表示，其他参贷银行包括中国银行澳门分行、中信银行(国际)、招商银行香港分行、中国民生银行香港分行，中国工商银行阿姆斯特丹分行，以及上海浦东发展银行香港分行。

贷款最高综合收益为296.9个基点，利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码250个基点，保底利率为0%，平均贷款年限为2.45年。

借款人是四维图新去年11月设立的全资特殊目的公司Siwei Investment (HK) Co Ltd，四维图新是担保方。

Siwei Investment (HK)成立了一家名为SIWAY Cooperatief UA的合资公司，这家合资公司已经在12月26日同意收购欧洲数字地图公司HERE International 10%的股份。

中国互联网巨擘腾讯控股全资拥有的Oriental Power Holdings Ltd，以及新加坡政府投资公司(GIC)旗下的Rocco Ventures Pte Ltd，为该合资公司的其他合作伙伴。

公司声明同时指出，四维图新在Siwei Investment (HK)的持股以及后者在上述合资公司的持股均作为贷款的担保。