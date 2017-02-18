台湾汇市：1月台币实质有效汇率指数升至106.27，创逾八年半高位--BIS

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10 104.81 111.81 2016/09 102.71 112.88 2016/08 101.99 112.01 2016/07 101.35 110.22 2016/06 100.17 107.37 2016/05 99.50 106.84 2016/04 99.94 108.87 2016/03 100.24 106.98 2016/02 100.22 105.52 2016/01 99.38 108.11 2015/12 100.94 110.04 2015/11 102.05 110.99 2015/10 102.08 110.09 2015/09 101.9 107.16 2015/08 102.54 107.72 2015/07 103.98 109.62 2015/06 104.33 111.72 2015/05 103.90 113.29 2015/04 102.91 113.90 2015/03 101.71 112.19 2015/02 100.62 112.27 2015/01 99.73 113.29 (完) 参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。