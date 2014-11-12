香港《经济日报》：双11全民网购 中央改革开路机

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月12日社评）
「双11」已成内地全民网购节，互联网既是谷内需的催化剂，利经济再平衡，更助升级转型，已是经济重要支柱。内地网络经济的成败，将是中央经改成绩的关键指标之一。
每年11月11日本是内地单身网民自嘲的「光棍节」，近年却变成全民网购节。今年除有多个购物网站角力，演成电商大战外，连实体零售店亦加入战团，大推减价优惠要向网店抢客。内地网络与实体零售斗劈价，最受惠的固是消费者。
相信中央亦乐见「双11」变成全国购物节，因中央正面对一个头痛问题，就是谷消费如老鼠拉龟，内地经济动力主要仍依靠投资与出口，必须谋求经济再平衡，由消费内需主导。
且对中央而言，网络经济更是内地经济升级转型的关键，可藉大力推动网购、促进互联网消费，在三方面有利经济与改革。
其一，打破地域限制，挖掘消费力。网购除减少中间商剥削，令消费者得益，更因物流业受惠网购兴旺，日益成熟，除令城市消费者可购得来自全国、甚至世界各地的货品外，无远弗届的网络，更助商家将销售网，扩展至过去因地域限制被忽略的农村市场，进一步释放逾7亿农民的购买力，为消费倍添动能。
其二，借助网购推动互联网服务发展。内地网民已逾6亿人，全球最多，网购发达除有利内需消费，更可带动其他网络服务，如社交媒体、网络视频、手机游戏等发展。
其三，刺激一系列周边产业发展。互联网并非虚无缥缈，而是和数十个实体经济行业息息相关，此如今年全年内地快递业务量料突破100亿件，大部分需求来自网购，成运输物流业黄金机遇。
正因互联网对谷内需、促改革起关键作用，故内地网络发展的成绩，将影响中央经济政策以至改革成效，中央对互联网的重视以至政策支持，势续加力。
此应预视内地互联网股份，将可受惠于市场高速发展与国策，成股市领跑板块。惟内地互联网市场竞争日趋白热化，不同网企成败有别，投资者追货要知国策，亦要辨识个股的良莠。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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