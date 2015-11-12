香港《经济日报》：双11热爆 难掩内地科企挑战

（11月12日社评）

内地科网龙头阿里巴巴再办双11网购节，销情热爆，惟在风光背后，阿里却受跨国企业控告侵权官司所缠，此反映内地网企要走出国门，实难回避国际市场竞争与游戏规则的洗礼。

阿里巴巴连续第7年举办双11网购节，昨天上午销售额已突破417亿元（人民币，下同），超越去年美国感恩节网上购物总额，估计全天销售总额有望达800亿元或以上，连国务院总理李克强亦致电阿里巴巴主席马云道贺。惟双11成功背后，内地科网企业发展瓶颈却日渐显露。

此因阿里巴巴正受侵权官司所缠，被Gucci等奢侈品牌的母公司法国开云集团告上美国法庭，控阿里卖假货。此凸显内地科网企业要进军国际，哪怕是如阿里般的巨无霸，前路仍崎岖难行。

虽然内地本土互联网市场发展，仍如日方中，惟内地互联网渗透率已大幅提升，市场恐难长期保持高速增长，科网企业在内地站稳阵脚后，要进一步茁壮，必须跨出国门、迈向国际。就如中央力推互联网+，目标之一正是要引导互联网企业拓展海外市场。惟对内地科网企业而言，此却是最难跨越的一道坎。皆因内地科网企业纵在内地获空前成功，未必因在科技与创意上取得前人未见的革新，而是将其他国际科网巨头的成熟经营模式，抢先移植至内地，再凭藉本身对内地市场文化的触觉，加以调适，实是内地特定水土下的特定产物。

内地科网企业要走进国际，实不能回避国际市场竞争与游戏规则的洗礼，必须以正面态度解决问题。如阿里作为全球最大市值的互联网企业之一，对国际社会而言，科网企业的命根是知识产权，阿里理应对保障知识产权有高度警惕，故难理解阿里被控卖假后，其主席马云竟反促对方反省产品是否卖得太贵。若阿里续依然故我，日后要进军国际会否面对更尖锐的知识产权挑战，不说自明。

除阿里外，又如一度雄霸内地智能手机市场的小米，在内地市场渐趋饱和下，正加力攻海外市场，但此前甫进入印度，旋即遭跨国科技企业控告侵犯专利，令外闯遇挫。此反映内地科企对核心技术掌握仍有限，若继续只懂向国际同类产品＂致敬＂，如何在烽火漫天的国际市场专利战中生存，殊难乐观。

故内地科网企业要走向世界，做大做强，必须准备好迎接国际市场竞争与游戏规则的洗礼，否则最多只能当个偏安内地的＂山寨王＂，自限发展空间。（完）