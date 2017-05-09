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货币新闻 | 2017年 5月 9日 星期二 09:27 BJT

芝加哥期市：小麦从11日低位小幅上升，但USDA作物生长报告限制涨幅

    路透悉尼5月9日 - 美国小麦周二小幅上升，脱离上日触及的11天低点；不过涨势受限，因美国农业部(USDA)公布的作物生长报告好于市场预期。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.23%至每蒲式耳4.34-1/4美元；周一收跌1.9%，且价格一度触及4月28日以来最低点每蒲式耳4.32-3/4美元。
    
    主力大豆期货攀升0.13%至每蒲式耳9.66美元，上日收跌0.9%。

    玉米期货涨0.2%报每蒲式耳3.66-1/2美元，上日收低1.3%，且盘中触及4月28日以来低位3.65美元。
    
    美国农业部每周谷物生长进度报告中，美国冬小麦优良率为53%。该比率低于前一周的54%，但超过分析师平均预期的51%。
    
    天气预报预测天气有利美国作物，令小麦承压。
    
    美国农业部称，截至周日，美国玉米种植完成47%，落后于五年均值52%，但超过分析师平均预估的44%。
    
    农业部称，美国大豆种植完成14%，落后于五年均值17%。
    
    中国海关总署数据显示，4月中国大豆进口规模同比增长13.4%，受益于豆粕业需求强劲。

 以下为0048GMT报价：
 合约       价格      变动     涨跌%     两日涨跌  30日移动均   RSI
                                         %         值           
 CBOT小麦   434.50    1.00     +0.23%    -1.75%    439.26       43
 CBOT玉米   366.75    0.75     +0.20%    -1.08%    369.29       42
 CBOT大豆   966.00    1.25     +0.13%    -0.72%    962.44       47
 CBOT稻米   9.94      -$0.01   -0.05%    +0.35%    $10.09       60
 WTI原油    46.62     $0.19    +0.41%    +0.87%    $49.97       34
 汇率                                                           
 欧元/美元  $1.092    $0.000   +0.02%    -0.65%                 
 美元/澳元  0.7390    0.000    +0.05%    -0.38%                 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/
英担。(完) (编译 王丽鑫/李爽  审校 张若琪/李婷仪)
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