芝加哥期市：小麦从11日低位小幅上升，但USDA作物生长报告限制涨幅

路透悉尼5月9日 - 美国小麦周二小幅上升，脱离上日触及的11天低点；不过涨势受限，因美国农业部(USDA)公布的作物生长报告好于市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.23%至每蒲式耳4.34-1/4美元；周一收跌1.9%，且价格一度触及4月28日以来最低点每蒲式耳4.32-3/4美元。 主力大豆期货攀升0.13%至每蒲式耳9.66美元，上日收跌0.9%。 玉米期货涨0.2%报每蒲式耳3.66-1/2美元，上日收低1.3%，且盘中触及4月28日以来低位3.65美元。 美国农业部每周谷物生长进度报告中，美国冬小麦优良率为53%。该比率低于前一周的54%，但超过分析师平均预期的51%。 天气预报预测天气有利美国作物，令小麦承压。 美国农业部称，截至周日，美国玉米种植完成47%，落后于五年均值52%，但超过分析师平均预估的44%。 农业部称，美国大豆种植完成14%，落后于五年均值17%。 中国海关总署数据显示，4月中国大豆进口规模同比增长13.4%，受益于豆粕业需求强劲。 以下为0048GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 434.50 1.00 +0.23% -1.75% 439.26 43 CBOT玉米 366.75 0.75 +0.20% -1.08% 369.29 42 CBOT大豆 966.00 1.25 +0.13% -0.72% 962.44 47 CBOT稻米 9.94 -$0.01 -0.05% +0.35% $10.09 60 WTI原油 46.62 $0.19 +0.41% +0.87% $49.97 34 汇率 欧元/美元 $1.092 $0.000 +0.02% -0.65% 美元/澳元 0.7390 0.000 +0.05% -0.38% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/ 英担。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 张若琪/李婷仪)