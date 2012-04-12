12日盘後分析：基本面决定後市走势

尽管本周初公布的3月份宏观经济数据不甚乐观，但是经过连续两个交易日的反弹，市场忧虑情绪都到一定的缓解，同时受到消息面利好提振，今日A股市场继续大幅震荡反弹，肯定会有不少投资者感到意外。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管本周初公布的3月份宏观经济数据不甚乐观，但是经过连续两个交易日的反弹，市场忧虑情绪都到一定的缓解，同时受到消息面利好提振，今日A股市场继续大幅震荡反弹，肯定会有不少投资者感到意外。

早盘沪深两市股指始终在昨日收盘点位上方呈现窄幅震荡走势，但是到了午後，在银行、地产的带动下，股指开始放量拉升，沪综指不仅站稳2300点关口，同时再度跃上60日均线，两市成交较昨日再度放大，资金活跃度明显增强，尾盘沪综指报收於2350.86点，上涨1.82%。

从技术层面分析，沪综指三连阳，短线反弹势头较猛，不过後市沪综指能否有效站稳60日均线或是决定近期市场运行格局的重要观察点。同时，虽然近两日成交有所回升，但是沪市仍在千亿以下，这对於後市反弹形成一定的制约。

今日大盘大幅反弹主要是受到消息面传来利好消息的提振，一方面，个人首套住房贷款方面，近期多个城市的多家商业银行重启利率9折甚至8.5折优惠。可以说，首套房贷利率优惠“重现江湖”将大大降低刚需购房者购房成本，在楼市调控基调不变的背景下，适当微调，“保刚需、抑投机”将有利於我国房地产市场的稳健运行，也对二级市场地产股形成利好，这也是近两日地产股表现抢眼的主要原因。

另一方面，媒体报导，深圳市委常委会将於今日下午研究通过《改善金融服务支持实体经济发展》系列配套文件。深圳将与香港试点开展双向跨境贷款。有分析人士认为，该文件或表明中央对金融创新方面的支持力度在增强，这有利於提振市场投资者的信心。

正是由於当前政策改革力度超出市场预期，投资者信心得到一定的增强。不过短暂的喜悦过後，投资者应该清醒的认识到，目前经济下行趋势未改，其对上市公司业绩的冲击不言而喻，在货币政策预调微调的背景下，政策放松力度不会强於前期，因此，投资者对於本次反弹的高度不宜有过高期望。

明日一季度宏观经济数据将陆续公布，经济基本面的表现将会直接决定後市大盘的走向，在基本面以及政策面没有进一步明朗前，投资者仍应采取谨慎的操作策略。（完）

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