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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 12:07 BJT

路透基点：台湾慧洋海运扩大再融资案规模至1.2亿美元--TRLPC

路透3月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，慧洋海运股份有限公司已将三年期再融资案规模扩大至1.2亿美元，最初目标为1亿美元。

第一商业银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)。贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过35个基点，借款人将支付超出的部分。

借款人将以六艘船作为抵押品，公司董事长为担保人。

再融资协议于3月29日签署。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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