路透基点：台湾慧洋海运扩大再融资案规模至1.2亿美元--TRLPC

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，慧洋海运股份有限公司已将三年期再融资案规模扩大至1.2亿美元，最初目标为1亿美元。
第一商业银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)。贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过35个基点，借款人将支付超出的部分。
借款人将以六艘船作为抵押品，公司董事长为担保人。
再融资协议于3月29日签署。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%
路透吉隆坡5月24日 - 据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。