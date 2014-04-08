“12华特斯”发行人破产 私募债兑付违约风险加大--报载

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海4月8日 -在“13中森债”现利息违约之后，中小企业私募债信用风险备受关注。每日经济新闻周二报导，另一只私募债“12华特斯”的发行人浙江华特斯聚合物科技有限公司破产重组已被法院受理，为该债项的兑付带来了很大不确定性。
市场人士认为，随着中小企业私募债“兑付潮”的来临,一些比较边缘的行业已成为信用风险集中释放的领域。
报导指出，“12华特斯”发行规模为6,000万元，期限为两年期，发行利率为11%。本期债券的担保包括第三方担保、抵押担保和公司实际控制人担保三项。
报导援引中信证券固定收益研究主管邓海清博士表示称，由于“12华特斯”有较强的担保，所以应该不会出现实质性违约。
资料显示，浙江华特斯聚合物科技有限公司成立于2007年7月24日，注册资本为8,018万元。在当地政府的大力支持下，该公司仅用了3年时间，就完成了从落户到产值突破10亿元的转变。2011年，该公司还定下了完成20亿产值的生产目标。
不过21世纪经济报道则援引投行人士称，目前发行人破产，涉及的债权人会比较多，而优先受偿事宜也需要协调，是否会发生延期甚至违约还具有不确定性。
数据显示，截至目前，私募债市场已有16只债券到期，今年将有46只中小企业私募债到期，发行总额共计41.43亿元，平均票面利率为8.79%。此外，在还未到期的近400只中小企业私募债中，票面利率10%-15%的共有97只，占比为24%，平均利率为9.24%。
此前中国徐州中森通浩私募债利息违约引发市场关注。但之后有消息人士透露，该期私募债的担保方中海信达将在约一个月内对本期利息进行代偿。(完)
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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