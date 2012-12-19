三菱将召回120万辆汽车 因发动机油封存在隐患

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透东京12月19日 - 三菱汽车(7211.T)周三称,公司将召回在日本出售的约120万辆660cc迷你车,因发动机油封存在隐患.
三菱在声明中称,此次召回可能耗费三菱汽车约75亿日圆(8,930万美元),这笔成本尚未计入公司2012/13年度财测.
三菱将召回1996年至2004年期间在日本出售的部分Minica和Minicab车型,以及其它一些660cc车型.
三菱发言人表示,此次召回不影响在日本境外出售的汽车.(完)
(编译 白云; 审校 程琳)
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