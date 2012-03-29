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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 29日 星期四 12:19 BJT

大摩预计中国年内或降息一次

投资银行摩根士丹利上调中国2012年经济增速预估至9%，并预期年内至少降息25基点。该投行大中华区首席经济学家乔虹周四报告称，未来除下调法定存准金、公开市场操作、窗口指导外，还可能年内至少减息25BP，恢复基础设施投资项目，鼓励购买首套房等等，以支撑贷款需求。路透

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