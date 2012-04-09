版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 4月 9日 星期一 13:29 BJT

中国3月CPI涨幅意外反弹

中国3月物价涨幅意外反弹，可能只是让通胀下降周期更平缓一些。国家统计局周一公布，3月CPI同比上涨3.6%，高於路透调查中值的3.3%；环比上涨0.2%，亦高於调查中值的0.0%；当月PPI同比降幅0.3%，环比上涨0.3%。中国一季度CPI同比涨幅为3.8%，低於政府设定的全年通胀控制目标4%。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐