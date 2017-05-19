路透基点：中国化工127亿美元过桥贷款已支取56亿美元--TRLPC

路透5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工已经从127亿美元追索权过桥贷款中提取56亿美元。此贷款为中国化工收购瑞士种子和农药公司先正达(Syngenta)提供资金支持。

这笔贷款于去年9月完成筹借。消息人士称，第一批资金是周二支取的，剩余贷款预计在本月底之前支取。

中国化工对先正达430亿瑞郎(440亿美元)的收购交易上2016年2月宣布的。中国化工拿到了所有的监管机构和股东批准，周四完成了这宗交易。

据公司发表的一份新闻稿，中国化工周二向所有股东支付了股息，周四完成了对先正达股票要约收购的第一笔结算。第二笔结算预计在6月7日进行，先正达股票将从瑞士证券交易所摘牌，其美国存托股份(ADS)也将停止在纽约证交所交易。

中国中信银行协调安排这笔追索权过桥贷款，吸引另外16家银行参贷。贷款初始利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点，前提是期限为一年，中国化工的评级为Baa2/BBB (穆迪/标准普尔)或更高。最高前端费为35个基点。

中国化工现在的评级是Baa2/BBB/A−(穆迪/标准普尔/惠誉)。(完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)