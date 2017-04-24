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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 15:24 BJT

路透基点：兆恒水电三年期贷款增至1.28亿美元，九家银行参与--TRLPC

    路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兆恒水电
股份有限公司已将三年期贷款规模从1.1亿美元增扩至1.28亿美元，此前
获九家银行承贷。
    
    摩根士丹利是该笔贷款的协调行，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利
率(Libor)加码425个基点，最高前端费为180个基点。
    
    所筹资金将用于包括再融资和运营资本等一般公司用途。
    
    额度分配方案如下：
    
                                          美元(百万)  
 初始承贷行                                   
 元大商业银行OBU                           21       
 彰化商业银行                              20.5     
 台湾合作金库(香港)                        20       
 台湾银行(香港)                            13.5     
 安泰商业银行                              13.5     
 兆丰国际商业银行                          13.5     
 永丰银行                                  10       
 台湾企银(香港)                            10       
 远东国际商业银行(香港)                    6        
                                                    
 总计                                      128 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
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