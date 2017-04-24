路透基点：兆恒水电三年期贷款增至1.28亿美元，九家银行参与--TRLPC

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兆恒水电 股份有限公司已将三年期贷款规模从1.1亿美元增扩至1.28亿美元，此前 获九家银行承贷。 摩根士丹利是该笔贷款的协调行，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码425个基点，最高前端费为180个基点。 所筹资金将用于包括再融资和运营资本等一般公司用途。 额度分配方案如下： 美元(百万) 初始承贷行 元大商业银行OBU 21 彰化商业银行 20.5 台湾合作金库(香港) 20 台湾银行(香港) 13.5 安泰商业银行 13.5 兆丰国际商业银行 13.5 永丰银行 10 台湾企银(香港) 10 远东国际商业银行(香港) 6 总计 128 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。