路透基点：兆恒水电三年期贷款增至1.28亿美元，九家银行参与--TRLPC

路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兆恒水电 股份有限公司已将三年期贷款规模从1.1亿美元增扩至1.28亿美元，此前 获九家银行承贷。 摩根士丹利是该笔贷款的协调行，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码425个基点，最高前端费为180个基点。 所筹资金将用于包括再融资和运营资本等一般公司用途。 额度分配方案如下： 美元(百万) 初始承贷行 元大商业银行OBU 21 彰化商业银行 20.5 台湾合作金库(香港) 20 台湾银行(香港) 13.5 安泰商业银行 13.5 兆丰国际商业银行 13.5 永丰银行 10 台湾企银(香港) 10 远东国际商业银行(香港) 6 总计 128 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)