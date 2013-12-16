汇丰中国12月制造业PMI略降 但复苏势头不改

汇丰12月中国制造业PMI初值自上月高位回落，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。上周五闭幕的中央经济工作会议表明，在强调稳中求进的政策基调下，底线思维仍会是明年宏观调控的主思路，而全面落实改革则是重中之重。图为2008年11月3日资料图片，显示北京中央商务区的一处巨型广告牌。路透