“十二五”将显著提高直接融资比重--规划

路透北京9月17日电---中国周一公布金融业发展和改革"十二五"规划称,将积极推动金融市场协调发展,显著提高直接融资比重,并着力推动金融产品创新,逐步形成层次合理、功能互补的金融市场体系,更好地为实体经济发展服务.

刊登在央行网站的金融业"十二五"(2011-2015)规划称,将着力完善股票市场,规范发展主板和中小板市场,推进创业板市场建设,扩大代办股份转让系统试点,加快建设覆盖全国的统一监管的场外交易市场,并探索建立国际板市场.

同时,稳步扩大债券市场规模,推进产品创新和多样化;大力推动货币市场各子市场协调健康发展,鼓励货币市场工具创新,丰富外汇市场产品,并改进黄金市场服务体系，完善黄金市场仓储、运输、交割和黄金账户服务体系.

多年来中国一直致力於提升直接融资在企业资金来源中的占比,随着信用债市场的迅猛发展,这一努力成效初显.央行最新数据显示,8月企业发行债券净融资规模达2,584亿元人民币,为年内最高,在当月社会融资规模中的占比约20.8%.而7月企业发债净融资占比历史上首次冲破20%,达23.9%.

在保险市场方面,大力发展个人寿险、健康保险、养老保险、企业年金业务,以及与住房、汽车消费有关的保险业务;鼓励开展资产管理产品创新,开展保险资金投资不动产和未上市企业股权,支持保险资金在风险可控的前提下拓宽投资渠道.

同时,推动期货市场由数量扩张向质量提升转变,推动经济发展需要、市场条件具备的大宗商品期货品种上市,推动发展商品指数期货、商品期权、原油期货、碳排放权期货等.

规划指出,要加强金融期货市场建设,在确保股指期货平稳运行的基础上,适时推出国债期货,积极稳妥发展其他权益类金融期货期权产品,以及利率、外汇期货期权产品等金融衍生品.推进金融衍生品市场制度创新和产品创新,健全金融衍生品监管法规体系.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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