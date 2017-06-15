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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 16:33 BJT

路透基点：台湾力晶科技已签署130亿台币再融资贷款案--TRLPC

路透6月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾力晶科技股份有限公司已签署130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资贷款案。

台湾土地银行担任牵头行兼簿记行，另有其它三家银行以同样头衔参贷。

该笔贷款包括100亿台币定期贷款A部分与30亿台币定期贷款B部分，贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码120个基点，税前保底利率为1.7%，最高前端费为15个基点。

借款人的建筑与机械设备作为抵押品。

所筹大部分资金将用于为2015年5月借入的150亿台币三年期贷款进行再融资，其余部分将用于设备采购和运营资本。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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