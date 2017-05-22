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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 17:03 BJT

路透基点：台湾力晶130亿台币再融资案吸引六家银行参与--TRLPC

路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。

消息人士指出，此贷款的承诺贷款金额已经超越预定规模，预料将在6月中旬结案。

台湾土地银行担任牵头行兼簿记行。这笔贷款包括100亿台币定期贷款A部分与30亿台币定期贷款B部分。

贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码120个基点，税前保底利率为1.7%。

承贷15-29亿台币的银行可获参贷行头衔，前端费为15个基点。

借款人的建筑与机械设备作为抵押品。

所获多数资金将用于2015年5月借入的150亿台币三年期贷款的再融资，其余部分将用于运营资本和设备采购。

力晶创立于1994年，向半导体厂商提供晶圆代工服务。(完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)
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