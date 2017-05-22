路透基点：台湾力晶130亿台币再融资案吸引六家银行参与--TRLPC

标题新闻：警方称伦敦高楼大火起火点为惠而浦Hotpoint冰箱，惠而浦将配合当局调查
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路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
消息人士指出，此贷款的承诺贷款金额已经超越预定规模，预料将在6月中旬结案。
台湾土地银行担任牵头行兼簿记行。这笔贷款包括100亿台币定期贷款A部分与30亿台币定期贷款B部分。
贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码120个基点，税前保底利率为1.7%。
承贷15-29亿台币的银行可获参贷行头衔，前端费为15个基点。
借款人的建筑与机械设备作为抵押品。
所获多数资金将用于2015年5月借入的150亿台币三年期贷款的再融资，其余部分将用于运营资本和设备采购。
力晶创立于1994年，向半导体厂商提供晶圆代工服务。(完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)
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路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五傍晚下跌，四个交易日来有三日下跌，因预期产量增加。 马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货跌0.2%至每吨2,442马币(林吉特)。 合约成交量为24,646口，每口25吨。 “棕榈油价格下跌，是因市场预期产量将上升，特别是在开斋节假期之后。”吉隆坡一期货交易商说。 马来西亚市场下周初将因假期休市，6月28日恢复交易。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.5%，大连商品交易所9月豆油跌0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，重庆红蜻蜓油脂1.26亿美元等值联贷违约，公司向银行要求豁免，已延长银行回复截止日期。