欧洲汇市：英镑持稳于1.30美元上方，等待英国第二季GDP数据发布

* 英镑及英债收益率表现 tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退公投以来英镑贸易加权指数变化：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦7月26日 - 英镑周三持稳于稍高于1.30美元的水平，交易商在等待英国第二季GDP初值数据公布，从中寻找英国经济是否已建立起足够动能的迹象，以允许未来数月收紧货币政策。

英镑/美元近几周涨至10个月最强水准，因英国央行官员一系列鹰派讲话推升了对于该国可能很快升息的预期，或许就在年底之前。

但随后疲弱的经济数据又令投资者再次推后了预期，分析师称，英镑处于1.30美元上方，主要是美元全线走软的功劳。

0750GMT时，英镑兑美元日内大体持平，报1.3018。英国将在0830 GMT公布第二季GDP数据，分析师预测是同比增长1.7%。

“英国央行总裁卡尼在近期讲话中已经明确表示，货币政策委员会的考量...集中在评估消费者支出放缓和经济其它领域走强以抵消消费疲弱这两者之间的潜在替代关系，”三菱日联金融集团(MUFG)在一份客户早报中写道。

周二的数据显示，过去三个月英国工厂产出以1990年代中期以来最快的速度增长，这暗示制造业或许在帮助支撑经济。

“(那项数据)无疑将强化英国的央行的观点，即经济中的其它领域至少在向有助于抵消消费支出放缓的方向发展，”他们称。

分析师们大体上认为，英国退欧进展仍将是英镑的主要推动因素。自去年6月退欧公投以来，英镑兑美元已经累计下跌近14%。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红/王兴亚)