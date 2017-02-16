路透基点：运錩钢铁五年期贷款增加至13.2亿台币--TRLPC

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。
路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。