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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 20日 星期五 09:13 BJT

通用汽车将回购上海通用1%股权--消息

知情人士透露，通用汽车和中国合夥人上汽集团已达成协议，通用将回购合资企业上海通用1%的股权。通用在数年前的金融危机期间将这部分股权售予上汽集团。此举将令两家公司对中国合资事业控股权回到平起平坐状态，包括设定预算及挑选公司领导层，同时上汽集团在上海通用营收方面保留51%的比例。路透

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