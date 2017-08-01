欧洲汇市：英镑持稳在1.32美元上方，交易员关注制造业PMI

路透伦敦8月1日 - 英镑周二从10个月高位小幅下滑，交易员在等待制造业的最新数据，但英镑仍站在1.32美元上方，因美国政治乱局使美元全线疲软。

英国制造业采购经理人指数(PMI)数据将于0830GMT公布，市场将予以密切关注，以寻找英国经济在上半年放缓之后是否有继续丧失动能的迹象。

英国央行周四将做出政策决定并公布最新季度通胀报告。该行也在寻找经济进一步降温的迹象，该行正在掂量未来数月是否将把利率从纪录低位提升。

之前公布的连串经济数据表现疲软，加上英国退欧对经济冲击的高度不确定性，已经导致市场对于英国央行准备开始解除危机时期刺激措施的臆测降温；近几个月多位央行官员的连串强硬谈话，强化了该行收回刺激政策的预期。

延后收紧政策的预期协助带动英镑兑欧元跌至九个月低点，尽管如此，这还不足以盖过对美元的悲观氛围。

英镑兑美元亚洲盘中触及10个月高点1.3235，0755 GMT拉回至1.3207，日内下跌0.1%。

英镑兑欧元上涨0.2%至0.8948英镑，仍接近上周低点0.8994。

BMO策略师团队在一份研究报告中表示，“英国央行得要释出大量鸽派的讯息，才能构成英镑兑欧元稳定处于0.90英镑上方的理由。”

“尽管看来全球对英镑人气转多，但信赖水准仍偏低，”德意志银行策略师团队周二在致客户报告中写道。

“这与国际货币市场(IMM)数据相呼应。我们认为仓位不会严重妨碍英镑出现另一轮颓势。”(完) (编译 王颖/张明钧; 审校 于春红)