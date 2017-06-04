企业并购：黑石以138亿美元将旗下仓储公司Logicor出售给中投公司

路透伦敦6月2日 - 私募股权公司黑石同意以122.5亿欧元(138亿美元)把旗下欧洲仓储公司Logicor出售给中国投资公司(CIC)。

这笔出售案是欧洲史上规模最大的一笔私募股权不动产交易案，也使Logicor原本要在今年晚些时候在伦敦首次公开招股(IPO)的计划泡汤。

Logicor是黑石不动产部门在2012年创立，负责管理和运作其欧洲物流资产。

该公司已成为欧洲物流和仓储地产最大的业者，在欧洲拥有1,360万平方米的仓储占地，其客户包括亚马逊。

据投资者称，这笔交易备受关注，吸引了几个机构的兴趣。Logicor受益于电子商务的繁荣。开展电子商务需要有仓储网络来存储商品，以确保快速交货。

Eastdil Secured和高盛集团是黑石的首席顾问，PJT Partners、摩根士丹利、美银美林和花旗集团也参与其中。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)