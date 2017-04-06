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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 09:25 BJT

中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性

路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。

是次所涉中票“13东特钢MTN2”发行总额8亿元人民币，期限五年，票面利率5.63%，主承销商为农业银行，付息日为2017年4月12日。

公告指出，鉴于公司已被大连市中级人民法院依法裁定进入重整程序，按照《企业破产法》的相关规定，本期债券的最终债权金额以法院裁定为准。

2016年9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢。

随后在当年10月10日，大连市中级法院裁定，受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连高合金棒线材公司的重整申请。

此前15东特钢CP001、15东特钢SCP001、15东特钢CP002、14东特钢PPN001、15东特钢PPN002、13东特钢PPN002和15东特钢CP003均已到期并实质违约；13东特钢MTN2和13东特钢MTN1亦先后出现付息违约。(完)

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