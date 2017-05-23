中国金融：13家中资银行加入SWIFT gpi项目，以提供快速可追溯跨境支付服务

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。
SWIFT发布的新闻稿显示，加入gpi项目的中资银行包括工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、民生银行、中信银行、平安银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、浙江省农村信用社联合社等13家机构。
“此前，在跨境支付中，汇款信息在SWIFT网络里的传递是分段、孤立及碎片式的，没有内在逻辑联系，任何一方都无法看到一笔汇款的动态。”某中资银行相关人士称，而SWIFT gpi通过统一技术和服务标准，可以实现资金的迅速到账、流程透明，形成可全程追踪的全景图。
有央企财务公司人士表示，在传统的跨境支付操作中，企业作为付款方无法获悉银行操作的时间、流程以及入账时间，增加了其进行资金回笼预测的难度。
“资金是有时间价值的，以前一般是4-5天，但我们是按周甚至当天就要进行资金回笼统计的。”他称，“现在一笔跨境汇款花费的时间约为10-15分钟，...同时我们还能掌握支付链条上的相关信息，也便于对境外资金进行归集和使用。”
同时，面对日趋严格的国际监管环境，gpi项目也有利于银行应对跨境支付过程中产生的反洗钱风险。有银行人士就谈到，在银行发出汇款指令后，如果发现该资金存在反洗钱问题，只要资金未进入受益人账户就可以随时撤销。
SWIFT亚太欧非区首席执行官何亚伦在新闻发布会上指出，SWIFT gpi项目也将支持中国“一带一路”推进过程中与沿线国家的经贸往来。
“‘一带一路’沿线国家良莠不齐，比如一笔资金已经到账了，但（在传统支付模式中）付款方及付款银行均不知情，有些国家就会把已经到账的资金当做生意谈判的筹码，而gpi可以增加汇款到账的确定性。”某股份行人士称。
SWIFT上月公布，3月人民币在国际支付中的使用占比为1.78%，继续位居第六。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为