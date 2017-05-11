全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS

台湾经济指标预测--6月21日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 +6.85% +7.4% 年增率 6/22 0830 季调后失业率 5月 -- 3.78% 6/22 1620 M2年增率 5月 -- +3.63% 6/22 1700 重贴现率 第二季 1.375% 1.375% 6/23 1600
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
白银产量下降0.6%至8.858亿盎司，为2002年以来最低，Wiebe称这主要是因为铅、锌和黄金产业的白银副产品产量下降，以及废银供应减少。
Wiebe在2017年全球白银调查中指出这一结果；该报告是由世界白银协会发布，由GFMS编纂。
该调查显示，2016年白银总体供应量减少3,260万盎司，至10.07亿盎司。
需求方面，太阳能面板和环氧乙烷行业对白银的需求分别增长至纪录高位的7,660万盎司和1,020万盎司。这两个行业的白银工业使用量日益升高。
Wiebe称，尽管银价走高，但2016年全球废银供应从2015年的1.411亿盎司下降至1.397亿盎司，为1996年以来最低水平。
2016年对实货银以及白银上市交易品的投资比上年下降7%至2.538亿盎司。但这比2015年之前10年的平均水平高出23%。
实货银的总需求下降11%至10.3亿盎司，因珠宝和银器销售疲弱，以及零售投资下降。Wiebe称，在实货需求中占比最大的工业用量下降1%至5.619亿盎司。(完) (编译/审校 于春红/王琛/王颖)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 +6.85% +7.4% 年增率 6/22 0830 季调后失业率 5月 -- 3.78% 6/22 1620 M2年增率 5月 -- +3.63% 6/22 1700 重贴现率 第二季 1.375% 1.375% 6/23 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 +8.4% +9.4% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 +10.2% +23.5% 7/7 -- *外销订单(y/y) 5月 9.1+% +7.4% 7/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 -- 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
* 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓 * 跨月拆款周五才有机会供应，观望理监事会召开 * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持 记者 董永年 路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称，外资暂停汇出、银行 间累计超额准备转正，市场气氛略见舒缓，拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开，此前 短率料持稳。 他们指出，目前尚未有跨月拆款供应，大型龙头银行要等到理监事会议召开，并确定授信案过关后才会释 出资金，最快也要等到周五才有机会。 〞市场蛮安静的，月内续作没问题，但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。 另一票券商交易员指出，银行为美化半年报要冲刺放款，有些银行无法供应资金，再加上季底过后，只剩 下一个交易日可以调整积数，因此不少金融机构多提早作业，这也让市场气氛偏向保守。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步 细节；惟路透调查结果