全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS

路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。

白银产量下降0.6%至8.858亿盎司，为2002年以来最低，Wiebe称这主要是因为铅、锌和黄金产业的白银副产品产量下降，以及废银供应减少。

Wiebe在2017年全球白银调查中指出这一结果；该报告是由世界白银协会发布，由GFMS编纂。

该调查显示，2016年白银总体供应量减少3,260万盎司，至10.07亿盎司。

需求方面，太阳能面板和环氧乙烷行业对白银的需求分别增长至纪录高位的7,660万盎司和1,020万盎司。这两个行业的白银工业使用量日益升高。

Wiebe称，尽管银价走高，但2016年全球废银供应从2015年的1.411亿盎司下降至1.397亿盎司，为1996年以来最低水平。

2016年对实货银以及白银上市交易品的投资比上年下降7%至2.538亿盎司。但这比2015年之前10年的平均水平高出23%。

实货银的总需求下降11%至10.3亿盎司，因珠宝和银器销售疲弱，以及零售投资下降。Wiebe称，在实货需求中占比最大的工业用量下降1%至5.619亿盎司。(完) (编译/审校 于春红/王琛/王颖)