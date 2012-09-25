人民币使用量居全球第14位--SWIFT

路透香港9月25日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二发布报告称,人民币使用量在全球货币中继续提升.8月人民币在世界货币使用量中的比重为0.53%,排名第14位,较上月上升一位.

而在中国大陆及香港以外地区,8月台湾的人民币支付金额在131个国家中亦升至第七位,较去年7月时的第57位有明显上升.

报告称,在与中国大陆和香港进行的交易中,台湾的人民币使用比重已经接近24%,而今年年初时仅为9%.在7月和8月,台湾人民币支付量增长35.4%.

在过去两个月中,人民币在全球的使用量增长了15.6%,而与此同时,其他货币的平均使用量则下降0.9%.

台湾央行和大陆央行8月时签署货币清算备忘录,正式启动这一新的离岸市场.SWIFT人民币国际化项目总监Lisa O'Connor认为,相信银行间市场会出现类似于CNH的CNT,且两者的现汇价格很可能不一样.

SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织.全球209个国家/地区的9,700多家银行机构、证券机构和企业客户借助该系统,每天交换数百万条标准化金融报文.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

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