路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC

路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。

台湾银行担任该案的牵头行、簿记行和额度代理行。贷款包括A部分3,500万美元，B部分3,500万美元，C部分500万美元，D部分3,900万美元，E部分3,000万美元。

贷款利率将根据帝宝工业税后净利润率进行调整。A部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90-120个基点，B、C、D及E部分利率则为LIBOR加码105-135个基点不等。

作为副牵头行(协办行)参贷的银行，可获得最高12个基点的前端费。

A部分贷款的借款方为Maxzone Vehicle Lighting，为帝宝工业在美国的全资子公司，B、C、D及E部分的借款方为帝宝在中国大陆的四家全资子公司。母公司为贷款提供担保。

贷款资金将用于对2013年12月签订的1亿美元三年期贷款进行再融资，亦会用于营运资本。