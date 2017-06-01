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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 17:25 BJT

台湾金融：金管会再惩处14家银行，因办理TRF衍生性金融商品业务有缺失

路透台北6月1日 - 台湾金管会周四公布再惩处14家银行，因此前在办理TRF(目标可赎回远期契约)衍生性金融商品业务有缺失，其中大众、元大及玉山等三银行有未确实审查客户董事会议纪录等缺失，遭各核处400万台币罚锾，并予以纠正。

国泰、日盛及新光等三家银行有协助客户完成且未确实审查其董事会议纪录，所征提客户董事会议纪录内容也有欠完整等缺失，将各核处200万台币罚锾，并予以纠正。

金管会认为，本次人民币TRF专案查核结果，发现银行有未确实审查客户董事会议纪录等缺失，希望藉由本次处分提醒银行：文件征提与审核均为银行风险控管的一环，不应流于形式。

此外，金管会也惩处中信、富邦、凯基、台新、永丰、花旗、安泰及远东等八家银行有未确实审查客户董事会议纪录或征提作业的缺失，有碍银行健全经营之虞，核处应予纠正。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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