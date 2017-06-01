台湾金融：金管会再惩处14家银行，因办理TRF衍生性金融商品业务有缺失

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月1日 - 台湾金管会周四公布再惩处14家银行，因此前在办理TRF(目标可赎回远期契约)衍生性金融商品业务有缺失，其中大众、元大及玉山等三银行有未确实审查客户董事会议纪录等缺失，遭各核处400万台币罚锾，并予以纠正。
国泰、日盛及新光等三家银行有协助客户完成且未确实审查其董事会议纪录，所征提客户董事会议纪录内容也有欠完整等缺失，将各核处200万台币罚锾，并予以纠正。
金管会认为，本次人民币TRF专案查核结果，发现银行有未确实审查客户董事会议纪录等缺失，希望藉由本次处分提醒银行：文件征提与审核均为银行风险控管的一环，不应流于形式。
此外，金管会也惩处中信、富邦、凯基、台新、永丰、花旗、安泰及远东等八家银行有未确实审查客户董事会议纪录或征提作业的缺失，有碍银行健全经营之虞，核处应予纠正。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为