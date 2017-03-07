路透基点：汇源果汁1.5亿欧元贷款案细节出炉--TRLPC

路透香港3月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司1.5亿欧元(1.58亿美元)三年期贷款的更多细节出炉。

贷款利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码290个基点，平均期限是2.5年。银行受邀以两个层次参贷：承贷3,000万欧元或以上的银行，获得牵头行头衔、345个基点的综合收益以及137.5个基点的前端费；承贷2,000-2,900万欧元的银行，获得主办行头衔、335个基点的综合收益以及112.5个基点的前端费。

从第24个月开始偿债，分三次，每半年一次等额偿还。

承贷回复期限截止3月17日。

所筹资金将用于为1.5亿美元可转换公司债(可换股公司债)和1.97亿美元三年期定期贷款进行再融资，以及用作运营资本。

中银香港是本案的牵头行兼簿记行。

汇源果汁之前在2015年9月完成一笔1.97亿美元三年期贷款，最高综合收益是440个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点，平均期限也是2.5年。中银香港为牵头行。(完) (编译 许娜；审校 高琦)