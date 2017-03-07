路透基点：汇源果汁1.5亿欧元贷款案细节出炉--TRLPC

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透香港3月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司1.5亿欧元(1.58亿美元)三年期贷款的更多细节出炉。
贷款利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码290个基点，平均期限是2.5年。银行受邀以两个层次参贷：承贷3,000万欧元或以上的银行，获得牵头行头衔、345个基点的综合收益以及137.5个基点的前端费；承贷2,000-2,900万欧元的银行，获得主办行头衔、335个基点的综合收益以及112.5个基点的前端费。
从第24个月开始偿债，分三次，每半年一次等额偿还。
承贷回复期限截止3月17日。
所筹资金将用于为1.5亿美元可转换公司债(可换股公司债)和1.97亿美元三年期定期贷款进行再融资，以及用作运营资本。
中银香港是本案的牵头行兼簿记行。
汇源果汁之前在2015年9月完成一笔1.97亿美元三年期贷款，最高综合收益是440个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点，平均期限也是2.5年。中银香港为牵头行。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为