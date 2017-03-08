路透基点：台湾展颂启动15亿台币五年期贷款案--TRLPC

利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码68至73个基点，依借款人税前净利润率而定；税后保底利率介于1.9-2%。

承贷3亿台币或以上的银行将获得牵头行兼簿记行头衔，及17个基点的前端费；承贷2-2.99亿台币的银行将获得副牵头行头衔，及13个基点的前端费；参贷1-1.99亿台币的银行将获得参贷行头衔，以及8个基点的前端费。