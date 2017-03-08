版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 18:05 BJT

路透基点：台湾展颂启动15亿台币五年期贷款案--TRLPC

路透3月8日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行合作金库商业银行已启动展颂股份有限公司15亿台币(4,900万美元)五年期贷款案。

这笔贷款分为两部分，A部分为9.5亿台币定期贷款，B部分为5.5亿台币循环贷款。

利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码68至73个基点，依借款人税前净利润率而定；税后保底利率介于1.9-2%。

承贷3亿台币或以上的银行将获得牵头行兼簿记行头衔，及17个基点的前端费；承贷2-2.99亿台币的银行将获得副牵头行头衔，及13个基点的前端费；参贷1-1.99亿台币的银行将获得参贷行头衔，以及8个基点的前端费。

回复截止期为3月17日。

借款人的土地、机械和厂房将作为抵押品，公司董事长为担保人。

所筹资金将用于为2011年5月签署的25.3亿台币七年期融资案进行再融资，以及用作运营资本。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐