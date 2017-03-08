路透基点：台湾展颂启动15亿台币五年期贷款案--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透3月8日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行合作金库商业银行已启动展颂股份有限公司15亿台币(4,900万美元)五年期贷款案。
这笔贷款分为两部分，A部分为9.5亿台币定期贷款，B部分为5.5亿台币循环贷款。
利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码68至73个基点，依借款人税前净利润率而定；税后保底利率介于1.9-2%。
承贷3亿台币或以上的银行将获得牵头行兼簿记行头衔，及17个基点的前端费；承贷2-2.99亿台币的银行将获得副牵头行头衔，及13个基点的前端费；参贷1-1.99亿台币的银行将获得参贷行头衔，以及8个基点的前端费。
回复截止期为3月17日。
借款人的土地、机械和厂房将作为抵押品，公司董事长为担保人。
所筹资金将用于为2011年5月签署的25.3亿台币七年期融资案进行再融资，以及用作运营资本。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。