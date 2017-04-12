路透基点：理士国际寻求1.5亿美元再融资贷款--TRLPC

路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，理士国际技术有限公司时隔15个月后重返贷款市场，启动1.5亿美元三年期贷款案以进行再融资。

中信银行(国际)有限公司、恒生银行及汇丰银行担任牵头行兼簿记行，中信银行还担任协调行和贷款代理行。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，平均期限为2.45年。

银行承贷1,500万美元或者更多，获得主办行头衔，前端费110个基点，最高综合收益294.89个基点；承贷1,000-1,400万美元的银行，前端费86个基点，综合收益较Libor加码285.10个基点。

该贷款案是在3月中旬启动的，月底在位于中国安徽省淮北市的借款方工厂进行了实地考察，交易将在接下来几周内完成。

筹借资金将用于为借款方2015年9月签署的8,570万美元三年期贷款进行再融资，该贷款规模起初为5,800万美元，利率较Libor加码300个基点。

担保方是借款方的几家主要海外子公司。