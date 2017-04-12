路透基点：理士国际寻求1.5亿美元再融资贷款--TRLPC

港报社评：纵使起用旧脸孔，成败视乎新特首--信报5月24日
距离七月一日政府换届只余一个多月时间，下任特首林郑月娥的组班情况愈来愈受关切，到底她能否成功利用新人事和新作风为香港注入新动力？今年三月以七百七十七票顺利当选以来，林郑刻意摆脱「梁振英2.0」的负面标签，她又能否借助新班子塑造新形象？
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，理士国际技术有限公司时隔15个月后重返贷款市场，启动1.5亿美元三年期贷款案以进行再融资。
中信银行(国际)有限公司、恒生银行及汇丰银行担任牵头行兼簿记行，中信银行还担任协调行和贷款代理行。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，平均期限为2.45年。
银行承贷1,500万美元或者更多，获得主办行头衔，前端费110个基点，最高综合收益294.89个基点；承贷1,000-1,400万美元的银行，前端费86个基点，综合收益较Libor加码285.10个基点。
该贷款案是在3月中旬启动的，月底在位于中国安徽省淮北市的借款方工厂进行了实地考察，交易将在接下来几周内完成。
筹借资金将用于为借款方2015年9月签署的8,570万美元三年期贷款进行再融资，该贷款规模起初为5,800万美元，利率较Libor加码300个基点。
担保方是借款方的几家主要海外子公司。
理士国际是一家在香港上市的投资控股公司，从事铅酸电池生产业务，在中国广东、江苏和安徽省以及马来西亚、斯里兰卡和印度有八个地区生产基地。(完) (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)
距离七月一日政府换届只余一个多月时间，下任特首林郑月娥的组班情况愈来愈受关切，到底她能否成功利用新人事和新作风为香港注入新动力？今年三月以七百七十七票顺利当选以来，林郑刻意摆脱「梁振英2.0」的负面标签，她又能否借助新班子塑造新形象？
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。
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