路透基点：龙光地产与六家银行完成1.5亿美元贷款案--TRLPC

路透6月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国开发商龙光地产已与六家银行完成了1.5亿美元的三年期贷款案。

瑞信(承贷2,000万美元)，南洋商业银行(3,000万美元)和兴业银行(3,000万美元)担任牵头行兼簿记行，中国广发银行和大丰银行作为牵头行分别承贷3,000万美元。澳门华人银行作为主办行承贷1,000万美元。

此项贷款于5月底签署，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点，平均期限为2.5年。牵头行兼簿记行的前端费为190个基点，综合收益451个基点。

3月末，麒湾(香港)投资有限公司(Unicorn Bay (Hong Kong) Investments Ltd)与10家银行签署了75.05亿港元一年期过桥贷款，恒生银行担任牵头行和额度代理行。麒湾(香港)投资有限公司是龙光地产与合景泰富地产控股有限公司的合资企业。(完) (编译 王颖；审校 于春红)