路透基点：龙光地产与六家银行完成1.5亿美元贷款案--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国开发商龙光地产已与六家银行完成了1.5亿美元的三年期贷款案。
瑞信(承贷2,000万美元)，南洋商业银行(3,000万美元)和兴业银行(3,000万美元)担任牵头行兼簿记行，中国广发银行和大丰银行作为牵头行分别承贷3,000万美元。澳门华人银行作为主办行承贷1,000万美元。
此项贷款于5月底签署，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点，平均期限为2.5年。牵头行兼簿记行的前端费为190个基点，综合收益451个基点。
3月末，麒湾(香港)投资有限公司(Unicorn Bay (Hong Kong) Investments Ltd)与10家银行签署了75.05亿港元一年期过桥贷款，恒生银行担任牵头行和额度代理行。麒湾(香港)投资有限公司是龙光地产与合景泰富地产控股有限公司的合资企业。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为