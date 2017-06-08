路透基点：台湾台耀科技启动15亿台币五年期贷款--TRLPC

路透6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾台耀科技股份有限公司已启动15亿台币(5,000万美元)五年期贷款。

玉山商业银行为牵头行兼簿记行。该贷款包括15亿台币A部分和10亿台币B部分。两部分贷款总和不能超过15亿台币。

A部分贷款的利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%，B部分每年担保费用为60个基点。

承贷3亿台币或更多可获牵头行兼簿记行头衔，前端费为10个基点；承贷2-2.99亿台币可获参与行头衔，前端费为5个基点。回复截止日期为7月7日。

贷款资金用于运营资金。