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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 17:07 BJT

路透基点：台湾台耀科技启动15亿台币五年期贷款--TRLPC

路透6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾台耀科技股份有限公司已启动15亿台币(5,000万美元)五年期贷款。

玉山商业银行为牵头行兼簿记行。该贷款包括15亿台币A部分和10亿台币B部分。两部分贷款总和不能超过15亿台币。

A部分贷款的利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%，B部分每年担保费用为60个基点。

承贷3亿台币或更多可获牵头行兼簿记行头衔，前端费为10个基点；承贷2-2.99亿台币可获参与行头衔，前端费为5个基点。回复截止日期为7月7日。

贷款资金用于运营资金。

台耀科技之前一次涉足贷款市场，是其附属公司台耀科技(中山)有限公司在2016年12月签署的1.5亿元人民币(2,200万美元)三年期贷款。玉山商业银行为牵头行，贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的91.5%。台耀科技股份有限公司生产印刷电路板所用的材料。(完) (编译 汪红英; 审校 李春喜)
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