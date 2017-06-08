路透基点：台湾台耀科技启动15亿台币五年期贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾台耀科技股份有限公司已启动15亿台币(5,000万美元)五年期贷款。
玉山商业银行为牵头行兼簿记行。该贷款包括15亿台币A部分和10亿台币B部分。两部分贷款总和不能超过15亿台币。
A部分贷款的利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%，B部分每年担保费用为60个基点。
承贷3亿台币或更多可获牵头行兼簿记行头衔，前端费为10个基点；承贷2-2.99亿台币可获参与行头衔，前端费为5个基点。回复截止日期为7月7日。
贷款资金用于运营资金。
台耀科技之前一次涉足贷款市场，是其附属公司台耀科技(中山)有限公司在2016年12月签署的1.5亿元人民币(2,200万美元)三年期贷款。玉山商业银行为牵头行，贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的91.5%。台耀科技股份有限公司生产印刷电路板所用的材料。(完) (编译 汪红英; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为