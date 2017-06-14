路透基点：北京建设(控股)重返市场寻求1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，北京建设(控股)有限公司重返贷款市场，寻求1.5亿美元三年期贷款。该公司去年10月签署了一项7.5亿港元(9,700万美元)的项目融资贷款协议。
台北富邦银行是这笔无担保贷款案的唯一牵头行。北京建设在香港上市，是北京控股集团有限公司旗下从事物流和地产类业务的公司。
上笔7.5亿港元两年期定期贷款于去年10月与五家银行签署，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基点。台北富邦银行也是唯一牵头行兼簿记行，融资所得将用于北建在柬埔寨一特别经济区的投资开发，属于中国一带一路项目。
其母公司北京控股集团有限公司为北京市政府所有。(完) (编译 王琛；审校 汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为