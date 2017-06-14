路透基点：北京建设(控股)重返市场寻求1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透6月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，北京建设(控股)有限公司重返贷款市场，寻求1.5亿美元三年期贷款。该公司去年10月签署了一项7.5亿港元(9,700万美元)的项目融资贷款协议。

台北富邦银行是这笔无担保贷款案的唯一牵头行。北京建设在香港上市，是北京控股集团有限公司旗下从事物流和地产类业务的公司。

上笔7.5亿港元两年期定期贷款于去年10月与五家银行签署，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基点。台北富邦银行也是唯一牵头行兼簿记行，融资所得将用于北建在柬埔寨一特别经济区的投资开发，属于中国一带一路项目。