路透基点：珠海控股投资集团重返市场，筹办15亿港元联贷--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有控股上市公司珠海控股投资集团周四展开筹组一笔15亿港元(1.51亿美元)四年期定期贷款。珠海控股两年前曾办理一笔20亿港元银团贷款。
永隆银行担任新贷款案的牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码155个基点，平均期限3.25年。
承贷3亿港元或以上的银行，获得牵头行头衔，综合收益170.4个基点，管理费50个基点；
承贷2.00-2.90亿港元者，获得主办行头衔，综合收益168.8个基点，费用45个基点；
承贷1.00-1.90亿港元者，获得安排行头衔，综合收益167.3个基点，费用40个基点。
预定6月22日在广东珠海举行实地考察及管理层说明。回覆承贷期限为7月21日。
贷款资金用于2015年7月签署的20亿港元贷款再融资，及企业融资需求。
2015年贷款的原始MLAB为马来亚银行，永隆银行之后加入成为MLAB。该贷款最高综合收益为358个基点，利率为Hibor加码320个基点，平均期限3.4年。担保品为珠海控股子公司九洲旅游发展与九洲旅游地产股票。
珠海控股是珠海市唯一在香港上市的红筹股，主要业务为珠海交通、旅游、公用事业。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为