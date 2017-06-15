路透基点：珠海控股投资集团重返市场，筹办15亿港元联贷--TRLPC

路透6月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有控股上市公司珠海控股投资集团周四展开筹组一笔15亿港元(1.51亿美元)四年期定期贷款。珠海控股两年前曾办理一笔20亿港元银团贷款。

永隆银行担任新贷款案的牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码155个基点，平均期限3.25年。

承贷3亿港元或以上的银行，获得牵头行头衔，综合收益170.4个基点，管理费50个基点；

承贷2.00-2.90亿港元者，获得主办行头衔，综合收益168.8个基点，费用45个基点；

承贷1.00-1.90亿港元者，获得安排行头衔，综合收益167.3个基点，费用40个基点。

预定6月22日在广东珠海举行实地考察及管理层说明。回覆承贷期限为7月21日。

贷款资金用于2015年7月签署的20亿港元贷款再融资，及企业融资需求。

2015年贷款的原始MLAB为马来亚银行，永隆银行之后加入成为MLAB。该贷款最高综合收益为358个基点，利率为Hibor加码320个基点，平均期限3.4年。担保品为珠海控股子公司九洲旅游发展与九洲旅游地产股票。