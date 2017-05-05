路透基点：台湾展颂签署15亿台币五年期贷款案--TRLPC

台湾债市：指标10年公债殖利率早盘随美债微跌，暂横盘整理静待变数厘清
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾展颂股 份有限公司已签署15亿台币(4,900万美元)五年期贷款案。 台湾合作金库银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款分为9.5亿台 币定期贷款A部分和5.5亿台币循环贷款B部分。 利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码68至73个基点，依借款人税前 净利润率而定；税后保底利率介于1.9-2%。 牵头行兼簿记行获得17个基点的前端费。 借款人的土地、机械和厂房将作为抵押品，公司董事长为担保人。 所筹资金将用于为2011年5月签署的25.3亿台币七年期融资案进行再 融资，以及用作运营资本。该笔贷款于4月20日签署。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 合作金库银行 350 牵头行 台湾中小企业银行 350 安排行 盘谷银行 200 彰化商业银行 140 全国农业金库 130 第一商业银行 130 台湾银行 100 台湾土地银行 100 总计 1500(完) (编译 王琛；审校 王兴亚)
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
路透香港6月21日 - 中国国务院周三任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。