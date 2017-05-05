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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 13:18 BJT

路透基点：台湾展颂签署15亿台币五年期贷款案--TRLPC

    路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾展颂股
份有限公司已签署15亿台币(4,900万美元)五年期贷款案。
    
    台湾合作金库银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款分为9.5亿台
币定期贷款A部分和5.5亿台币循环贷款B部分。
    
    利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码68至73个基点，依借款人税前
净利润率而定；税后保底利率介于1.9-2%。
    
    牵头行兼簿记行获得17个基点的前端费。
    
    借款人的土地、机械和厂房将作为抵押品，公司董事长为担保人。
    
    所筹资金将用于为2011年5月签署的25.3亿台币七年期融资案进行再
融资，以及用作运营资本。该笔贷款于4月20日签署。
    
    贷款额度分配细节如下：

    牵头行兼簿记行    台币(百万)
    合作金库银行      350
    
    牵头行
    台湾中小企业银行  350
    
    安排行            
    盘谷银行          200    
    彰化商业银行      140
    全国农业金库      130
    第一商业银行      130
    台湾银行          100
    台湾土地银行      100
    
    总计              1500(完) (编译 王琛；审校 王兴亚)
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