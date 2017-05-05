路透基点：台湾展颂签署15亿台币五年期贷款案--TRLPC

路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾展颂股 份有限公司已签署15亿台币(4,900万美元)五年期贷款案。 台湾合作金库银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款分为9.5亿台 币定期贷款A部分和5.5亿台币循环贷款B部分。 利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码68至73个基点，依借款人税前 净利润率而定；税后保底利率介于1.9-2%。 牵头行兼簿记行获得17个基点的前端费。 借款人的土地、机械和厂房将作为抵押品，公司董事长为担保人。 所筹资金将用于为2011年5月签署的25.3亿台币七年期融资案进行再 融资，以及用作运营资本。该笔贷款于4月20日签署。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 合作金库银行 350 牵头行 台湾中小企业银行 350 安排行 盘谷银行 200 彰化商业银行 140 全国农业金库 130 第一商业银行 130 台湾银行 100 台湾土地银行 100 总计 1500(完) (编译 王琛；审校 王兴亚)