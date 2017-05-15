路透基点：福莱特玻璃寻求最高1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家协调行花旗集团上周五为香港上市公司福莱特玻璃集团启动最高1.5亿美元的三年期贷款。

借款者为福莱特玻璃集团旗下子公司福莱特(香港)，由母公司福莱特玻璃集团提供担保。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，平均年限为2.625年。

在6月14日承诺贷款者，可获5个基点的提前参贷费。

参贷3,000万美元或以上者，可获牵头行兼簿记行头衔、242.86基点的综合收益与60个基点的管理费；参贷2,000-2,900万美元者，可获牵头行头衔，237.90基点的综合收益与47个基点的管理费；参贷1,000-1,900万美元者，可获主办行头衔，232.95基点的综合收益与34个基点的管理费。

5月23日将于浙江嘉兴市举行银行会议。承贷回覆期限为6月21日，预计6月30日签约。

贷款将用于包含资本支出在内的一般企业用途。

总部在嘉兴的福莱特玻璃集团从事太阳能光伏盖板玻璃(Photovoltaic Glass)的制造，产品销往中国、日本、新加坡、韩国、台湾、德国与美国等地。该公司2016年营收29.51亿元人民币，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为10.26亿元人民币。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)