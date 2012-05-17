湖北能源将投150亿元在随州建电站

路透北京5月17日电---中国湖北能源集团股份有限公司(000883.SZ)周四发布公告称,将投资150亿元人民币,在湖北随州建设装机400万千瓦的路口电站,项目将分两期开发.

公告并称,湖北能源还将在"十二五"(2011-2015年)期间参与随州燃气的投资和建设,投资金额约6亿元.