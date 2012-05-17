湖北能源将投150亿元在随州建电站

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京5月17日电---中国湖北能源集团股份有限公司(000883.SZ)周四发布公告称,将投资150亿元人民币,在湖北随州建设装机400万千瓦的路口电站,项目将分两期开发.
公告并称,湖北能源还将在"十二五"(2011-2015年)期间参与随州燃气的投资和建设,投资金额约6亿元.
公司董事长肖宏江3月曾指出,公司规划"十二五"期间新上400万千瓦火电项目.
湖北能源周三收报7.67元,过去一个月累计上涨19.66%.长江电力(600900.SS)为湖北能源第二大股东.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
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