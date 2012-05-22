摩根大通暂停规模150亿美元股票回购计划

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透纽约5月21日电---摩根大通(JPM.N)首席执行官(CEO)迪蒙周一宣布,公司将停止为股票回购支出资本.此举再一次表现出摩根大通继爆出衍生品巨亏至少20亿美元以来的谦卑态度和谨慎行事.
迪蒙在一次投资者会议上称,公司将暂停规模150亿美元的股票回购计划.在对该银行进行资本压力测试後,美国联邦储备委员会(美联储,FED)於3月刚刚批准了这项计划.
此举将为摩根大通提供又一层保护,防止其被迫下调派息,迪蒙称将维持每股0.30美元的季度派息.同时也有助於避免现金支出规模相当於季度获利的可能性.
迪蒙开始讲话後,摩根大通股价开盘时最多下探3.6%,终场收低2.9%至每股32.51美元.
据摩根士丹利分析师Betsy Graseck测算,摩根大通本季度已经支出21亿美元,其中10亿美元用於回购股票,11亿美元用於派发股息.
Graseck称,如果6月底前摩根大通衍生品交易的税前亏损达到50亿美元,那麽上述21亿美元就有可能和净利一样多.
其他分析师也曾指出,到年底前亏损或许达到50亿美元.迪蒙曾表示,截至5月10日的亏损规模20亿美元可能还将扩大10亿美元,甚至更多.
迪蒙在周一会议上表示,公司暂停回购股票,是为确保维持在规划"路径"之内,按巴塞尔协议III的标准,实现资本增加.
迪蒙周一还表示,该银行在努力降低交易亏损方面已取得进展."我们将解决这个问题,"他说.
自宣布交易亏损以来,摩根大通股票已经丢掉超过20%市值,合300亿美元.
迪蒙称,公司打算一旦补回资本,就恢复股票回购.分析师们认为,摩根大通资本充沛,足以抵御这次亏损.(完)
--编译 艾茂林;审校 杜明霞
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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