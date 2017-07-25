中国信用债：大连机床集团称15机床MTN001下周一付息存不确定性

路透上海7月25日 - 已连续发生债券违约的大连机床集团周二公告称，其发行的2015年 度第一期中期票据15机床MTN001应于本周日(30日)支付利息，遇节假日 顺延至下周一(31日)。由于受流动资金周转困难影响，该期中票付息存在不确定性；公司正 在积极想办法筹措资金。 15机床MTN001发行总额4亿元人民币，期限3年，票面利率7.00%，本期应付利息金额2,8 00万元；主承销商为兴业银行。 此外，上海清算所周一晚公告称，7月24日为大连机床集团短期融资券“16机床SCP003 ”的付息兑付日，截至日终，仍未足额收到大连机床集团有限责任公司支付的付息兑付资金 ，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。 不过，由于此前触发交叉条款后未获得持有人会议豁免，16大机床SCP003兑付日提前至 今年2月7日，且当时未能按期偿付，已经构成交叉违约。 16大机床SCP003发行总额5亿元，期限270天，票面利率6.00%，原到期日为7月24日，主 承销商为兴业银行。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款，亦已有 中票和超短融先后未能按时付息或兑付。参考路透此前统计，假 如下周一15机床MTN001不能按时付息，将成为大连机床集团发生违约的第7只债券。 以下为大连机床集团未到期债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行 工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1 金额合计 13 (完) 参看详情，可点选上海清算所网站 here here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)