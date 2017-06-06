中国信用债：中国城建控股称下周一到期的15亿PPN到期兑付存在不确定性

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月6日 - 此前已有多起债券违约的中国城市建设控股集团有限公司周一稍晚公告，因目前公司资金链紧张，将于下周一(12日)到期的15亿元人民币非公开定向债务融资工具(PPN)，到期兑付存在不确定性。
本期债券为14中城建PPN002，期限三年，票面利率7.00%，应付本息额为16.05亿元。最新主体评级C，主承销商兴业银行。
刊登在上海清算所的公告称，中国城建控股因控股股权纠纷，融资渠道受限，导致资金链十分紧张；另外公司还面临多起债务诉讼，部分银行账户及资产已被查封或保全。
中国城建控股近期的违约事件包括：今年3月一笔18亿元中期票据16中城建MTN001未能按期付息；去年12月另一笔本金为10亿元的中票--12中城建MTN2亦发生过付息违约。(完)
参看详情，请点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为