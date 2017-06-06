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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:01 BJT

中国信用债：中国城建控股称下周一到期的15亿PPN到期兑付存在不确定性

路透上海6月6日 - 此前已有多起债券违约的中国城市建设控股集团有限公司周一稍晚公告，因目前公司资金链紧张，将于下周一(12日)到期的15亿元人民币非公开定向债务融资工具(PPN)，到期兑付存在不确定性。

本期债券为14中城建PPN002，期限三年，票面利率7.00%，应付本息额为16.05亿元。最新主体评级C，主承销商兴业银行。

刊登在上海清算所的公告称，中国城建控股因控股股权纠纷，融资渠道受限，导致资金链十分紧张；另外公司还面临多起债务诉讼，部分银行账户及资产已被查封或保全。

中国城建控股近期的违约事件包括：今年3月一笔18亿元中期票据16中城建MTN001未能按期付息；去年12月另一笔本金为10亿元的中票--12中城建MTN2亦发生过付息违约。(完)

参看详情，请点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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