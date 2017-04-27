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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 15:30 BJT

欧股业绩：拜耳第一季获利跳增15%，受畅销药Xarelto销量强劲提振

路透法兰克福4月27日 - 德国制药大厂拜耳(Bayer)第一季获利大增，得益于预防中风药品Xarelto的畅销。拜耳正寻求完成对美国种子巨头孟山都(Monsanto)约660亿美元的收购交易。

拜耳第一季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳增15%至39亿欧元(42亿美元)，高于路透所调查分析师预估的36亿欧元。

拜耳称，第一季Xarelto的销量攀升逾20%达到7.51亿欧元，受欧洲和日本市场的销量上升推动。

拜耳称，目前预计集团本财年扣除特殊项目的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)将增长“10-14%”，较之前增长“5-7%”的预期大幅上调。

截至0721GMT，拜耳股价涨3.01%至111.30欧元。而德国指标股指跌0.25%。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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