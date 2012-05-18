穆迪下调西班牙16家银行评级

路透纽约5月17日电---评级机构穆迪周四下调西班牙16家银行评级,其中包括欧元区最大银行--西班牙国际银行(SAN.MC),穆迪指因经济疲弱,并且政府为银行提供支持的能力已经被削弱.

所有16家银行的长期债信评级至少被下调一个级距,有些甚至调降三个级距.

楼市泡沫破裂後,西班牙银行业充斥坏账,成为欧债危机的核心,因市场担心政府救援或令本已紧张的公共财政更加入不敷出.

"欧债危机肆虐,西班牙政府预算赤字不断攀升,并且重陷经济衰退,都导致该国主权信用下降,"穆迪称."这促使我们今天调降银行评级."

西班牙国际银行长期评级被下调三个级距,从Aa3降至A3.

穆迪亦将西班牙第二大银行BBVA(BBVA.MC)的长期评级自Aa3调低三个级距至A3,展望为负面.

穆迪指出,银行融资渠道受限,以及资产质量迅速恶化,是下调评级的原因.

西班牙楼市在2007-2008年崩盘,据政府估算,国内银行业对楼市曝险为3,070亿欧元(3,911.5亿美元),其中1,840亿欧元可能存在问题.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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