路透基点：亚东石化再融资案反应热烈，吸引约16家银行参与--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司168亿台币(5.59亿美元)五年期再融资在一般银团贷款阶段获得热烈回应。
消息人士称，这笔贷款已经吸引约16家银行承贷，承诺金额超过300亿台币。
台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行及兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行。
该笔贷款可选择延期两年，贷款包括90亿台币A部分和78亿台币B部分。B部分进一步分为78亿台币B1部分和78亿台币担保贷款B2部分。B1和B2部分合计不得超过78亿台币。
A部分和B2部分利率为基于借款人税前净利润率、较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65-75个基点，税前最低利率为1.7%；B2部分的年担保费为65个基点。银行可获得最高的前端费为20个基点。
借款人的土地、厂房和设备将作为担保品。
筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值贷款、以及2014年7月签订的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
借款人成立于1989年，此前名为英威达远东石化股份有限公司，是台湾综合企业远东集团旗下的石化与能源子公司。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为