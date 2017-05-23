路透基点：亚东石化再融资案反应热烈，吸引约16家银行参与--TRLPC

路透香港5月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司168亿台币(5.59亿美元)五年期再融资在一般银团贷款阶段获得热烈回应。

消息人士称，这笔贷款已经吸引约16家银行承贷，承诺金额超过300亿台币。

台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行及兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行。

该笔贷款可选择延期两年，贷款包括90亿台币A部分和78亿台币B部分。B部分进一步分为78亿台币B1部分和78亿台币担保贷款B2部分。B1和B2部分合计不得超过78亿台币。

A部分和B2部分利率为基于借款人税前净利润率、较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65-75个基点，税前最低利率为1.7%；B2部分的年担保费为65个基点。银行可获得最高的前端费为20个基点。

借款人的土地、厂房和设备将作为担保品。

筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值贷款、以及2014年7月签订的45.6亿台币五年期贷款的再融资。