路透基点：台湾亚东石化试水贷款市场，拟借入168亿台币--TRLPC

路透2月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司准备寻求大约168亿台币贷款，试探市场状况。

兆丰国际商业银行正在协调该交易。在2月23日已举行银行会议。

筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。

兆丰国际商业银行是2012年贷款的牵头行。该笔贷款包括A部分90亿台币七年期定期贷款和B部分20亿台币五年循环贷款。A部分可以台币和美元支取。美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75基点，或者台北美元拆款利率(TAIFX)加码30个基点，取两者中的较高者；台币部分利率为次级市场商业本票利率加码65个基点，税前最低利率设为1.5%。

台湾合作金库银行为2014年贷款的牵头行。该笔贷款分为A部分27.6亿台币分期偿还贷款和B部分18亿台币循环贷款。利率较次级市场商业本票利率加码82个基点，税前最低利率为1.7%。