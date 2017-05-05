路透基点：台湾亚东石化启动168亿台币五年期贷款案--TRLPC

台湾债市：指标10年公债殖利率早盘随美债微跌，暂横盘整理静待变数厘清
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。
台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行及兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行。
该笔贷款可选择延期两年，贷款包括90亿台币A部分和78亿台币B部分。B部分进一步分为78亿台币B1部分和78亿台币担保贷款B2部分。B1和B2部分合计不得超过78亿台币。
A部分和B2部分利率为基于借款人税前纯利润率、较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65-75个基点，税前最低利率为1.7%；B2部分的年担保费为65个基点。
承贷25亿台币或以上的银行将获得牵头行头衔，前端费20个基点；承贷20亿-24亿台币的银行将获得安排行头衔，前端费17个基点；承贷10亿-19亿台币的银行将获得协办行头衔，前端费12个基点；承贷5亿-9.99亿台币的银行将获得管理行头衔，前端费7个基点。银行回复截止日期为6月23日。
借款人的土地、厂房和设备将作为担保品。
筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值贷款、以及2014年7月签订的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
兆丰国际商业银行是2012年贷款的牵头行。该笔贷款包括A部分90亿台币七年期定期贷款和B部分20亿台币五年循环贷款。A部分可以台币和美元支取。美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75个基点，或者台北美元拆款利率(TAIFX)加码30个基点，取两者中的较高者；台币部分利率为次级市场商业本票利率加码65个基点，税前最低利率设为1.5%。
台湾合作金库银行为2014年贷款的牵头行。该笔贷款分为A部分27.6亿台币分期偿还贷款和B部分18亿台币循环贷款。利率较次级市场商业本票利率加码82个基点，税前最低利率为1.7%。
借款人成立于1989年，此前名为英威达远东石化股份有限公司，是台湾综合企业远东集团旗下的石化与能源子公司。(完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
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