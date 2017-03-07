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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 10:35 BJT

标题新闻：全球航空货运需求1月增长6.9%，得益于欧洲和中东需求增长--IATA

注：IATA指“国际航空运输协会”

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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