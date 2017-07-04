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韩国金融市场：韩元短暂触及16周低位而韩股持平，关注FED会议记录
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2017年7月4日 / 凌晨2点40分 / 1 天前

韩国金融市场：韩元短暂触及16周低位而韩股持平，关注FED会议记录

2 分钟阅读

    路透首尔7月4日 - 韩元      周二早盘持平，稍早短暂触及16周低位，因隔夜美元上涨；市场对朝鲜(北韩)发射导弹反应基本平淡。
    
    朝鲜周二从西部地区发射一枚弹道导弹，之后落入其东海岸外海。本周稍晚20国集团(G20)领导人将在德国召开峰会。            

    0207 GMT，韩元兑美元          报1,147.6，较昨天本地收盘价1,146.9下跌0.1%。今日盘初曾一度低见1,150.0，创下5月15日以来最低盘中水平。
    
    “韩元已在四个月低点附近打转，所以投资者将小心谨慎，并且观望本周将出炉的美联储6月会议记录和美国就业数据，”Hyundai Futures外汇分析师Jung Sung-yoon说。
    
    美联储会议记录将在周三公布，美国就业数据公布时间是7月7日。
    
    韩股持平，韩国综合股价指数(KOSPI)        报在2,393.27点。

    外资料将卖超韩股，接近中午时已卖超682亿韩元(5,943万美元)韩股。
    
    汽车类股因6月销售疲弱而挫跌，运输设备类指数       跌2%。现代汽车           
和起亚汽车           一度分别跌3.7%和2.7%。
    
    下跌股数量超过上涨股数量，分别为453档和309档。
    
    三年期公债9月期货       跌0.06点至109.22。

                              0207 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,147.6       1,146.9    
    日圆/韩元               10.1289/33       10.1347 
    韩国公债期货       *        109.22        109.28    
    韩国综合股价指数          2,393.27      2,394.48  
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王琛/李婷仪/侯雪苹；审校 艾茂林/杜明霞/李爽)

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